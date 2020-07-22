Чиновника Укрзализныци будут судить из-за недостачи путей на более полумиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Одесской области служащего регионального филиала "Укрзализныци" будут судить из-за недостачи путей на более полумиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.
"Прокуроры прокуратуры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица одного из производственных подразделений регионального филиала АО "Укрзализныця", подозреваемого в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что из-за халатного отношения к хранению имущества на госпредприятии образовалась нехватка материалов верхнего строения пути на более полумиллиона гривен.
Как сообщал УНН, СБУ задокументировала миллионные хищения средств АО "Укрзализныця" из-за закупки некачественных запчастей, ввезенных контрабандой из РФ.
Напомним, 21 июля СБУ и ГФС проводили ряд обысков на объектах "Укрзализныци".