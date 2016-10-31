Посадовця міськради на Дніпропетровщині викрили у нанесенні 360 тис.грн збитків державі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині посадовця однієї з міськрад області викрили у нанесенні 360 тис.грн збитків державі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Так, у грудні 2015 року посадовець міської ради, використовуючи службове становище, безпідставно погодив обсяги та вартість виконаних підприємством-підрядником робіт по капітальному ремонту огорожі на автодорожньому мостовому переході греблі Дніпродзержинської гідроелектростанції. Встановлено, що частина вказаних робіт підрядником була виконана з порушенням узгодженого проекту, а частина — невиконана взагалі. Своїми умисними діями посадовець спричинив територіальній громаді міста збитки на суму понад 360 тис грн.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України. Вже 27 жовтня 2016 року йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Наразі прокуратурою направлено до суду клопотання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді застави та тимчасового обмеження у здійсненні технічного нагляду за будівництвом на об’єктах, де замовником робіт є департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради.
Досудове розслідування триває.