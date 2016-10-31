Чиновника горсовета Днепропетровской области уличили в нанесении 360 тыс. грн ущерба государству

Так, в декабре 2015 года чиновник городского совета, используя служебное положение, безосновательно согласовал объемы и стоимость выполненных предприятием-подрядчиком работ по капитальному ремонту ограждения на автодорожном мостовом переходе плотины Днепродзержинской гидроэлектростанции. Установлено, что часть указанных работ подрядчиком была выполнена с нарушением согласованного проекта, а часть - не выполнили вообще. Своими умышленными действиями чиновник нанес территориальной общине города убытки на сумму более 360 тыс. грн.

По факту дела открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 УК Украины. Уже 27 октября 2016 г. ему сообщили о подозрении в совершении указанного преступления.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде залога и временного ограничения в осуществлении технического надзора за строительством на объектах, где заказчиком работ является департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского совета.

Досудебное расследование продолжается.