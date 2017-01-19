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Посадовців РДА в Києві викрили на розкраданні держкоштів

Посадовців РДА в Києві викрили на розкраданні держкоштів

Київ • УНН

 • 12169 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Поліція викрила схему розкрадання бюджетних коштів посадовцями райдержадміністрації в Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що під час проведення одним із управлінь Голосіївської РДА та підконтрольного їй комунального підприємства конкурсних торгів, переможцями ставали так звані “свої” комерційні структури. Відповідно умовам укладених договорів, ці товариства проводили ремонтні роботи на об’єктах комунальної власності району.

З метою розкрадання та привласнення грошей посадовці підписували акти з недостовірною інформацією про виконання робіт. Зокрема, завищували їх обсяги та вартість. Загальна вартість робіт склала понад 25 мільйонів гривень, які були виділені з бюджету.

В подальшому, вкрадені бюджетні кошти конвертували через фіктивну фірму.

Слідчі поліції провели санкціоновані обшуки в управлінні райдержадміністрації, комунальному підприємстві, офісах комерційних структур та фіктивної фірми, а також за місцем проживання їх керівників.

Правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, акти виконаних робіт, договори підряду, платіжні доручення, печатки, чорнові записи. Окрім того, було вилучено понад 6,7 мільйонів гривень у національній та іноземній валютах.

Кримінальне провадження відкрито за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Наразі сума збитків встановлюється.

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