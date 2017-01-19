Должностных лиц РГА в Киеве разоблачили в хищении госсредств
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Полиция разоблачила схему хищения бюджетных средств должностными лицами райгосадминистрации в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители установили, что во время проведения одним из управлений Голосеевской РГА и подконтрольного ей коммунального предприятия конкурсных торгов, победителями становились так называемые "свои" коммерческие структуры. Согласно условиям заключенных договоров, эти общества проводили ремонтные работы на объектах коммунальной собственности района.
С целью хищения и присвоения денег должностные лица подписывали акты с недостоверной информацией о выполнении работ. В частности, завышали их объемы и стоимость. Общая стоимость работ составила более 25 млн гривен, выделенных из бюджета.
В дальнейшем, украденные бюджетные средства конвертировали через фиктивную фирму.
Следователи полиции провели санкционированные обыски в управлении райгосадминистрации, коммунальном предприятии, офисах коммерческих структур и фиктивной фирмы, а также по месту жительства их руководителей.
Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, акты выполненных работ, договоры подряда, платежные поручения, печати, черновые записи. Кроме того, было изъято более 6,7 млн. гривен в национальной и иностранной валютах.
Уголовное производство открыто по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Сейчас сумма ущерба устанавливается.