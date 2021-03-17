Порушення авіапростору України: у Росії вперше прокоментували ситуацію

Цитата:

“У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих “приладів об’єктивного контролю”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У ДПСУ додали, що українська сторона не здивована риторикою державних органів Росії. “Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені, або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів”, — зазначається в повідомленні.

Що було раніше

Російській стороні було направлено лист із вимогою повідомити обставини порушення повітряного простору України російським вертольотом.

Також було оприлюднено відео інциденту.