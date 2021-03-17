Порушення авіапростору України: у Росії вперше прокоментували ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Посилаючись на “прилади об’єктивного контролю”, російська сторона заперечує порушення державного кордону України своїм вертольотом, що сталося напередодні. Таку відповідь Державна прикордонна служба України отримала сьогодні від російської сторони про зафіксований факт порушення режиму держкордону України вертольотом з РФ, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Цитата:
“У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих “приладів об’єктивного контролю”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
У ДПСУ додали, що українська сторона не здивована риторикою державних органів Росії. “Сусідня країна звикла заперечувати та не визнавати допущені, або вчинені порушення, завжди посилаючись на безпідставність наведених їм фактів”, — зазначається в повідомленні.
Що було раніше
Російській стороні було направлено лист із вимогою повідомити обставини порушення повітряного простору України російським вертольотом.
Також було оприлюднено відео інциденту.