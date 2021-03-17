Нарушение авиапространства Украины: в России впервые прокомментировали ситуацию

Цитата:

"В своем ответе российские пограничники пытаются утверждать, что авиация применялась вдоль их границы и факт нарушения не признают. При этом, не оказывая никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных "приборов объективного контроля", - говорится в сообщении.

Детали

В ГПСУ добавили, что украинская сторона не удивлена риторикой государственных органов России. "Соседняя страна привыкла отрицать и не признавать допущенные или совершенные нарушения, всегда ссылаясь на безосновательность приведенных им фактов", - отмечается в сообщении.

Что было ранее

Российской стороне было направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины российским вертолетом.

Также было обнародовано видео инцидента.