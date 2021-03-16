Російський вертоліт порушив повітряний простір України. Київ вимагає пояснень

Цитата

“Сьогодні прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області зафіксував заліт вертольоту з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого він повернув в зворотному напрямку і залишив повітряний простір нашої держави”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що Державна прикордонна служба України негайно поінформувала всі зацікавлені міністерства та відомства.

“По даному випадку Державна прикордонна служба України негайно направила лист на прикордонне управління ПС ФСБ РФ по Білгородській та Воронезькій ділянках про порушення режиму державного кордону України російським вертольотом і вимогою повідомити приналежність літального апарату та обставини, що призвели до порушення”, — зазначається в повідомленні.

Так, наразі очікується відповідь від прикордонників Росії.

Доповнення

Україна пропонує використовувати для повітряних операцій НАТО повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ).