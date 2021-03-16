Російський вертоліт у повітряному просторі України: з'явилося відео
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Сьогодні російський вертоліт порушив повітряний простір України. Відео інциденту оприлюднив у своєму Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.
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Відео досить коротке, але на ньому добре видно російський вертоліт і українських прикордонників.
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“Сьогодні, о 14:05, в районі зони відповідальності Сумського Прикордонного загону ДПС України, ( н/п Краснопілля в районі іпт № 452) у повітряний простір України залетів російський гелікоптер „Мі-8“, висота до 100 метрів, курс 90, розгорнувся на глибині 50 метрів над українською територією”, — написав Цаплієнко.
Що відомо
Сьогодні прикордонний наряд Державної прикордонної служби України в Сумській області зафіксував заліт вертольоту з Російської Федерації на відстань близько 50 метрів на територію України. Після чого він повернув в зворотному напрямку і залишив повітряний простір нашої держави.
Російській стороні направлено лист із вимогою повідомити обставини порушення повітряного простору України російським вертольотом.