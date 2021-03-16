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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39819 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 57750 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Российский вертолет в воздушном пространстве Украины: появилось видео

Российский вертолет в воздушном пространстве Украины: появилось видео

Киев  •  УНН

 • 18068 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Сегодня российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Видео инцидента обнародовал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

Детали

Видео довольно короткое, но на нем хорошо видно российский вертолет и украинских пограничников.

Цитата

"Сегодня, в 14:05, в районе зоны ответственности Сумского пограничного отряда ГПС Украины, (п/п Краснополье в районе ипт № 452) в воздушное пространство Украины залетел российский вертолет "Ми-8", высота до 100 метров, курс 90, развернулся на глубине 50 метров над украинской территории", - написал Цаплиенко.

Что известно

Сегодня пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После чего он повернул в обратном направлении и оставил воздушное пространство нашего государства.

Российской стороне направлено письмо с требованием сообщить обстоятельства нарушения воздушного пространства Украины российским вертолетом.

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