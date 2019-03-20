Порошенко схвалив рішення РНБО щодо антиросійських санкцій

КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Указом № 82/2019 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.