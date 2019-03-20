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Порошенко схвалив рішення РНБО щодо антиросійських санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Указом № 82/2019 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО. 

Порошенко схвалив рішення РНБО щодо антиросійських санкцій

За ініціативою Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України було запроваджено санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:

  • були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;
  • причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;
  • організовували та сприяли проведенню псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, кримського півострова;
  • демонстративно порушували українське законодавство щодо в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;
  • поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;
  • незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

Крім того, санкції застосовано до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ.

РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.

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Також на підставі пропозицій Національного банку України продовжено санкції до 4 банків з капіталом держави-агресора.

Водночас, у зв’язку з досягненням мети запровадження санкцій, за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо 8 юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність.

Також за ініціативою СБУ внесені технічні правки до ідентифікаційних даних однієї фізичної та двох юридичних осіб.

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Відповідно до ст. 1 і 5 Закону України "Про санкції" санкції застосовуються до юридичних осіб - резидентів України, виключно якщо вони причетні до здійснення терористичної діяльності. У зв’язку з цим РНБО України доручило Службі безпеки України завершити перевірку причетності до терористичної діяльності юридичних осіб, перелік яких наведено в додатку 1 Постанови Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 року. Тому питання щодо застосування санкцій, ініційованих Верховною Радою України, буде розглянуто після завершення такої перевірки.

Як повідомляв УНН, наступного разу подовження санкцій проти РФ має відбутись у червні.

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