Порошенко схвалив рішення РНБО щодо антиросійських санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Указом № 82/2019 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
За ініціативою Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України було запроваджено санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.
Санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які:
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- були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку;
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- причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків;
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- організовували та сприяли проведенню псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, кримського півострова;
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- демонстративно порушували українське законодавство щодо в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму;
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- поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту;
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- незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.
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Крім того, санкції застосовано до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ.
РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.
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Також на підставі пропозицій Національного банку України продовжено санкції до 4 банків з капіталом держави-агресора.
Водночас, у зв’язку з досягненням мети запровадження санкцій, за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо 8 юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність.
Також за ініціативою СБУ внесені технічні правки до ідентифікаційних даних однієї фізичної та двох юридичних осіб.
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Відповідно до ст. 1 і 5 Закону України "Про санкції" санкції застосовуються до юридичних осіб - резидентів України, виключно якщо вони причетні до здійснення терористичної діяльності. У зв’язку з цим РНБО України доручило Службі безпеки України завершити перевірку причетності до терористичної діяльності юридичних осіб, перелік яких наведено в додатку 1 Постанови Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 року. Тому питання щодо застосування санкцій, ініційованих Верховною Радою України, буде розглянуто після завершення такої перевірки.
Як повідомляв УНН, наступного разу подовження санкцій проти РФ має відбутись у червні.