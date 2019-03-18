Наступного разу подовження санкцій проти РФ має відбутись у червні - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Наступного разу подовження санкцій проти РФ має відбутись у червні. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє УНН.
“Наступного разу санкції проти РФ мають бути подовжені у червні. І яке рішення буде приймати і Рада ЄС, і США, буде залежати від того, наскільки Україна консолідована та наскільки українська влада буде діяти рішуче, щоб захищати суверенітет України”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін під час візиту до окупованого Криму заявив, що російський та український народ ніколи не сварилися і додав кілька слів ламаною українською.
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Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та передало ноту протесту РФ.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.
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