Путін у Криму заговорив українською
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін під час візиту до окупованого Криму заявив, що російський та український народ ніколи не сварилися і додав кілька слів ламаною українською. Про це написав у Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов, передає УНН.
“Російський та український народи ніколи не сварилися. У нас непорозуміння лише з керівництвом України, з яким сьогодні навряд чи можна зварити кашу. Те, що вони творять, іноді просто викликає острах, так і хочеться запитати по-українськи: “З глузду з’їхали чи шо?” — написав Смирнов.
Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та передало ноту протесту РФ.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
Путин: Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински «С глузду съихал чи шо?» pic.twitter.com/sSCAMpBQG6— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 березня 2019 р.