Путін у Криму заговорив українською

КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Росії Володимир Путін під час візиту до окупованого Криму заявив, що російський та український народ ніколи не сварилися і додав кілька слів ламаною українською. Про це написав у Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов, передає УНН.