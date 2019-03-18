Порошенко: не збираюсь з Путіним ні кашу варити, ні на рибалку бігати
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко в ефірі програми “Свобода слова” прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна з приводу того, що з нинішнім керівництвом країни “каші не звариш” у питанні досягнення позитивного результату у двосторонніх відносинах, повідомляє УНН.
“Стосовно того, що хтось там з кимось каші не зварить, я не збираюсь ні кашу варити і їсти, а ні на рибалку бігати як деякі наші кандидати”, — заявив він.
Президент Украіни наголосив на тому, що після президентських виборів в Україні, президенту РФ доведеться відновити переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Як повідомляв УНН, президент Росії Володимир Путін під час візиту до окупованого Криму заявив, що російський та український народ ніколи не сварилися і додав кілька слів ламаною українською.
Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь та передало ноту протесту РФ.
Нагадаємо, Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".