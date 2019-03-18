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ЄС закликав країни ООН подумати про санкції проти РФ за Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Європейський Союз підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних межах, а також залишається прихильним політиці невизнання анексії Криму, у тому числі за допомогою санкцій, і пропонує країнам-членам ООН розглянути аналогічні заходи. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні від імені країн-членів ЄС щодо анексії АРК та міста Севастополя.

ЄС закликав країни ООН подумати про санкції проти РФ за Крим

"Через п'ять років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський Союз залишається твердо прихильним суверенітету і територіальній цілісності України", - йдеться в заяві.

Так, представниця ЄС відзначає, що Євросоюз не визнає і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права.

"Європейський Союз як і раніше прихильний повній реалізації своєї політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Європейський Союз знову закликає держави-члени ООН розглянути аналогічні заходи щодо невизнання відповідно до резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН", - сказано в заяві Могеріні.

Відзначимо, резолюція Генеральної Асамблеї ООН 68/262 про територіальну цілісність України була ухвалена 27 березня 2014 року. Згідно з резолюцією, ГА ООН підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і не визнає законності якої б то не було зміни статусу АР Крим і статусу міста Севастополя, яка грунтується на результатах так званого "загальнокримського референдуму", оскільки він, згідно з резолюцією, не має законної сили.

У заяві Могеріні також знову засудила захоплення Росією українських моряків і кораблів біля Керченської протоки в листопаді минулого року і закликала негайно повернути і звільнити їх.

У ЄС знову засудили будівництво Керченського моста без згоди України, що стало ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності країни.

"ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід усіх суден через Керченську протоку в Азовське море і з нього відповідно до міжнародного права. Незаконні обмеження на такий прохід мають негативні економічні наслідки для портів України в Азовському морі і в усьому регіоні", - заявила Могеріні.

За її словами, ЄС також не визнає і не збирається визнавати проведення РФ виборів на Кримському півострові, як і засуджує мілітаризацію півострова.

У Євросоюзі також закликали Росію припинити систематичні обмеження основних свобод на півострові, таких як свобода вираження думок, віросповідання або переконань, а також права на мирні зібрання.

"Права кримських татар були серйозно порушені в результаті закриття кримськотатарських ЗМІ, заборони діяльності Меджлісу, їхнього органу самоврядування, і переслідування його лідерів і членів громади. ЄС очікує від Росії скасування цих рішень і припинення тиску на кримськотатарську спільноту", - сказано в заяві.

ЄС закликає Росію забезпечити кримським татарам, українцям і всім етнічним і релігійним громадам на півострові можливість зберігати і розвивати свою культуру, традиції, освіту і самобутність. Росія також повинна вжити заходів щодо поліпшення екологічної ситуації, яка значно погіршилася після незаконної анексії, відзначається у документі.

У ЄС повторили свій заклик до негайного звільнення всіх політв'язнів на півострові, а також до надання вільного і необмеженого доступу міжнародних правозахисників до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем.

Як повідомляв УНН, міністр оборони Канади Харджит Саджан висловив підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії в п'яту річницю анексії Криму.

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