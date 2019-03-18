ЄС закликав країни ООН подумати про санкції проти РФ за Крим

"Через п'ять років після незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією Європейський Союз залишається твердо прихильним суверенітету і територіальній цілісності України", - йдеться в заяві.

Так, представниця ЄС відзначає, що Євросоюз не визнає і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права.

"Європейський Союз як і раніше прихильний повній реалізації своєї політики невизнання, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів. Європейський Союз знову закликає держави-члени ООН розглянути аналогічні заходи щодо невизнання відповідно до резолюції 68/262 Генеральної Асамблеї ООН", - сказано в заяві Могеріні.

Відзначимо, резолюція Генеральної Асамблеї ООН 68/262 про територіальну цілісність України була ухвалена 27 березня 2014 року. Згідно з резолюцією, ГА ООН підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах і не визнає законності якої б то не було зміни статусу АР Крим і статусу міста Севастополя, яка грунтується на результатах так званого "загальнокримського референдуму", оскільки він, згідно з резолюцією, не має законної сили.

У заяві Могеріні також знову засудила захоплення Росією українських моряків і кораблів біля Керченської протоки в листопаді минулого року і закликала негайно повернути і звільнити їх.

У ЄС знову засудили будівництво Керченського моста без згоди України, що стало ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності країни.

"ЄС очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід усіх суден через Керченську протоку в Азовське море і з нього відповідно до міжнародного права. Незаконні обмеження на такий прохід мають негативні економічні наслідки для портів України в Азовському морі і в усьому регіоні", - заявила Могеріні.

За її словами, ЄС також не визнає і не збирається визнавати проведення РФ виборів на Кримському півострові, як і засуджує мілітаризацію півострова.

У Євросоюзі також закликали Росію припинити систематичні обмеження основних свобод на півострові, таких як свобода вираження думок, віросповідання або переконань, а також права на мирні зібрання.

"Права кримських татар були серйозно порушені в результаті закриття кримськотатарських ЗМІ, заборони діяльності Меджлісу, їхнього органу самоврядування, і переслідування його лідерів і членів громади. ЄС очікує від Росії скасування цих рішень і припинення тиску на кримськотатарську спільноту", - сказано в заяві.

ЄС закликає Росію забезпечити кримським татарам, українцям і всім етнічним і релігійним громадам на півострові можливість зберігати і розвивати свою культуру, традиції, освіту і самобутність. Росія також повинна вжити заходів щодо поліпшення екологічної ситуації, яка значно погіршилася після незаконної анексії, відзначається у документі.

У ЄС повторили свій заклик до негайного звільнення всіх політв'язнів на півострові, а також до надання вільного і необмеженого доступу міжнародних правозахисників до всієї території України, включно з Кримом і Севастополем.

Як повідомляв УНН, міністр оборони Канади Харджит Саджан висловив підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії в п'яту річницю анексії Криму.