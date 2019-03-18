ЕС призвал страны ООН подумать о санкциях против РФ за Крым

"Через пять лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский Союз остается твердо приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Так, представитель ЕС отмечает, что Евросоюз не признает и продолжает осуждать нарушение Россией международного права.

"Европейский Союз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер. Европейский Союз вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры относительно непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в заявлении Могерини.

Отметим, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 о территориальной целостности Украины была принята 27 марта 2014 года. Согласно резолюции, ГА ООН подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и не признает законности какого бы то ни было изменения статуса АР Крыма и статуса города Севастополя, которое основывается на результатах так называемого "общекрымского референдума", поскольку он, согласно резолюции, не имеет законной силы.

В заявлении Могерини также вновь осудила захват Россией украинских моряков и кораблей у Керченского пролива в ноябре прошлого года и призвала немедленно вернуть и освободить их.

В ЕС снова осудили строительство Керченского моста без согласия Украины, что стало еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.

"ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом. Незаконные ограничения на такой проход имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и во всем регионе", - заявила Могерини.

По ее словам, ЕС также не признает и не собирается признавать проведение РФ выборов на Крымском полуострове, как и осуждает милитаризацию полуострова.

В Евросоюзе также призвали Россию прекратить систематические ограничения основных свобод на полуострове, таких как свобода выражения мнений, вероисповедания или убеждений, а также права на мирные собрания.

"Права крымских татар были серьезно нарушены в результате закрытия крымскотатарских СМИ, запрета деятельности Меджлиса, их органа самоуправления, и преследования его лидеров и членов общины. ЕС ожидает от России отмены этих решений и прекращения давления на крымскотатарский сообщество", - говорится в заявлении.

ЕС призывает Россию обеспечить крымским татарам, украинской и всем этническим и религиозным общинам на полуострове возможность сохранять и развивать свою культуру, традиции, образование и самобытность. Россия также должна принять меры по улучшению экологической ситуации, которая значительно ухудшилась после незаконной аннексии, отмечается в документе.

В ЕС повторили свой призыв к немедленному освобождению всех политзаключенных на полуострове, а также в предоставлении свободного и неограниченного доступа международных правозащитников ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь.

Как сообщал УНН, министр обороны Канады Харджит Саджан выразил поддержку Украине в борьбе против российской агрессии в пятую годовщину аннексии Крыма.