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США розширили економічні санкції проти Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Вашингтон розширює економічні санкції проти Венесуели. Міністерство фінансів США у вівторок, 19 березня, оголосило, що обмежувальні заходи будуть застосовані проти золотодобувної компанії CVG Minerven та її президента через їхню підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро і його оточення. Їхні активи в США заморожені, а американським компаніям заборонено вести бізнес з венесуельським підприємством. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

США розширили економічні санкції проти Венесуели

Міністр фінансів США Стівен Мнучін звинуватив "нелегітимний" уряду Мадуро в "розкраданні" багатств Венесуели та власному збагаченні шляхом видобутку золота. "Ми будемо агресивно переслідувати тих, хто пов'язаний з безрозсудною незаконною торгівлею Мадуро золотом, яка сприяє фінансовій, гуманітарній та екологічній кризі" - заявив він, цитує агенція dpa.

Це вже не перші економічні санкції США проти уряду Венесуели. Вашингтон намагається відрізати Каракас від надходжень від експорту нафти. Обмежувальні заходи спрямовані проти державної нафтової компанії PDVSA та її американської дочірньої компанії Citgo. Російський "Еврофинанс Моснарбанк", який частково належить венесуельському Фонду національного розвитку, також потрапив під санкції США.

Тим часом президент США Дональд Трамп вкотре підтвердив, що в протистоянні з Мадуро розглядає "усі варіанти" "Можливі усі варіанти. Це - сором, що відбувається у Венесуелі: борги, руйнування і голод", - заявив він під час зустрічі в Білому домі із бразильським президентом Жаіром Болсонару, цитує агенція AFP.

Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав. США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели. Натомість Мадуро підтримують такі держави як РФ, КНР та Туреччина.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп і президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердили в спільній заяві за підсумками переговорів у Вашингтоні спільну позицію по Венесуелі, яка полягає в підтримці лідера опозиції країни Хуана Гуайдо.

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