США розширили економічні санкції проти Венесуели

КИЇВ. 20 березня. УНН. Вашингтон розширює економічні санкції проти Венесуели. Міністерство фінансів США у вівторок, 19 березня, оголосило, що обмежувальні заходи будуть застосовані проти золотодобувної компанії CVG Minerven та її президента через їхню підтримку глави Венесуели Ніколаса Мадуро і його оточення. Їхні активи в США заморожені, а американським компаніям заборонено вести бізнес з венесуельським підприємством. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.