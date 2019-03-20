США расширили экономические санкции против Венесуэлы

Министр финансов США Стивен Мнучин обвинил “нелегитимное” правительство Мадуро в “хищении” богатств Венесуэлы и собственном обогащении путем добычи золота. “Мы будем агрессивно преследовать тех, кто связан с безрассудной незаконной торговлей Мадуро золотом, которая способствует финансовому, гуманитарному и экологическому кризису”, — заявил он, цитирует агентство dpa.

Это уже не первые экономические санкции США против правительства Венесуэлы. Вашингтон пытается отрезать Каракас поступлений от экспорта нефти. Ограничительные меры направлены против государственной нефтяной компании PDVSA и ее американской дочерней компании Citgo. Российский “Еврофинанс Моснарбанк”, который частично принадлежит венесуэльскому Фонду национального развития, также попал под санкции США.

Между тем президент США Дональд Трамп в очередной раз подтвердил, что в противостоянии с Мадуро рассматривает “все варианты”. “Возможны все варианты. Это — позор, что происходит в Венесуэле: долги, разрушение и голод”, — заявил он во время встречи в Белом доме с бразильским президентом Жаир Болсонару, цитирует агентство AFP.

В конце января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства. США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Зато Мадуро поддерживают такие государства как РФ, КНР и Турция.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердили в совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне общую позицию по Венесуэле, которая заключается в поддержке лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо.