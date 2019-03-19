Президенти США та Бразилії в спільній заяві підтвердили спільну позицію по Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп і президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердили в спільній заяві за підсумками переговорів у Вашингтоні спільну позицію по Венесуелі, яка полягає в підтримці лідера опозиції країни Хуана Гуайдо. Текст документа був поширений у вівторок прес-службою Білого дому, передає УНН.
“Президент Трамп і президент Болсонару підкреслили, що США і Бразилія підтримують тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, а також демократично обрану Національну асамблею і народ Венесуели, які працюють над тим, щоб мирним шляхом відновити конституційний порядок у Венесуелі”, — йдеться в заяві.
Раніше, виступаючи на спільній прес-конференції з Болсонару в Рожевому саду Білого дому, Трамп знову підтвердив, відповідаючи на питання про можливість військового вторгнення до Венесуели, що американська адміністрація розглядає всі можливі варіанти дій. Болсонару на питання, чи має намір Бразилія підтримати потенційне застосування Сполученими Штатами військової сили проти Венесуели, прямої відповіді не дав, проте в своїх міркуваннях він перш за все наголосив, що Бразилія підтримала план доставки через свій кордон американської гуманітарної допомоги до Венесуели, не рахуючись з думкою Каракаса.
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Як повідомляв УНН, Сполучені Штати стурбовані зростаючою загрозою з боку колумбійських повстанців — ліворадикальних угруповань “Революційні збройні сили Колумбії” (РЗСК) і “Армія національного звільнення” (АНО) — і уважно стежать за їх можливими контактами з владою сусідньої Венесуели на тлі внутрішньополітичної кризи в цій країні.
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