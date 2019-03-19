Пентагон стурбований загрозою з боку колумбійських повстанців на тлі кризи в Венесуелі

“Я не стану обговорювати деталі конкретних контактів, але ми дуже уважно за цим стежимо”, — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи є у США дані про те, що лідери колумбійських повстанців ведуть будь-які обговорення з урядом Венесуели.

Одночасно з цим два інших представника американської адміністрації на умовах конфіденційності повідомили агентству, що ряд лідерів АНО, а також тієї частини РЗСК, яка відмовилася визнавати угоду про мир з урядом Колумбії, в даний час знаходяться на території Венесуели. “Їх керівництво зараз там (в Венесуелі)”, — цитує Reuters одного з них.

Фоллер відмовився розкривати будь-які дані про місцезнаходження лідерів колумбійських повстанців, які можуть бути у США, однак стверджував, що обидва угруповання зараз діють на території Венесуели.

“Фактично на території Венесуели зараз утворився регіон уздовж кордону, в якому не діють ніякі закони, і незгодні зі складу РЗСК, а також АНО користуються цим”, — заявив він. “Вони безкарно діють в Венесуелі”, — переконаний Фоллер.

Адмірал через це визнав, що Вашингтон активізував обмін розвідданими щодо дій повстанців з урядом Колумбії. “Це абсолютно так”, — заявив він. “Наше головне завдання при роботі з колумбійськими партнерами — сприяти йому у вигляді обміну розвідданими. Те, що нам відомо, ми повідомляємо їм”, — підкреслив Фоллер.

АНО, в рядах якої налічується близько 1,5 тисячі чоловік, залишилася єдиною повстанським угрупованням в Колумбії після того, як в листопаді 2016 року уряд уклало угоду про мир з організацією РЗСК. Ця угода поклала край конфлікту, який тривав понад півстоліття і забрав понад 250 тисяч життів.

Як повідомляв УНН, влада Венесуели прийняла рішення створити військове командування щодо захисту стратегічних об’єктів після масового відключення електроенергії в країні, що став результатом саботажу.