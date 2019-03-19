Пентагон стурбований загрозою з боку колумбійських повстанців на тлі кризи в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сполучені Штати стурбовані зростаючою загрозою з боку колумбійських повстанців — ліворадикальних угруповань “Революційні збройні сили Колумбії” (РЗСК) і “Армія національного звільнення” (АНО) — і уважно стежать за їх можливими контактами з владою сусідньої Венесуели на тлі внутрішньополітичної кризи в цій країні. Про це заявив агентству Reuters начальник Південного командування ВС США адмірал Крейг Фоллер, передає УНН.
“Я не стану обговорювати деталі конкретних контактів, але ми дуже уважно за цим стежимо”, — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи є у США дані про те, що лідери колумбійських повстанців ведуть будь-які обговорення з урядом Венесуели.
Одночасно з цим два інших представника американської адміністрації на умовах конфіденційності повідомили агентству, що ряд лідерів АНО, а також тієї частини РЗСК, яка відмовилася визнавати угоду про мир з урядом Колумбії, в даний час знаходяться на території Венесуели. “Їх керівництво зараз там (в Венесуелі)”, — цитує Reuters одного з них.
Фоллер відмовився розкривати будь-які дані про місцезнаходження лідерів колумбійських повстанців, які можуть бути у США, однак стверджував, що обидва угруповання зараз діють на території Венесуели.
“Фактично на території Венесуели зараз утворився регіон уздовж кордону, в якому не діють ніякі закони, і незгодні зі складу РЗСК, а також АНО користуються цим”, — заявив він. “Вони безкарно діють в Венесуелі”, — переконаний Фоллер.
Адмірал через це визнав, що Вашингтон активізував обмін розвідданими щодо дій повстанців з урядом Колумбії. “Це абсолютно так”, — заявив він. “Наше головне завдання при роботі з колумбійськими партнерами — сприяти йому у вигляді обміну розвідданими. Те, що нам відомо, ми повідомляємо їм”, — підкреслив Фоллер.
АНО, в рядах якої налічується близько 1,5 тисячі чоловік, залишилася єдиною повстанським угрупованням в Колумбії після того, як в листопаді 2016 року уряд уклало угоду про мир з організацією РЗСК. Ця угода поклала край конфлікту, який тривав понад півстоліття і забрав понад 250 тисяч життів.
Як повідомляв УНН, влада Венесуели прийняла рішення створити військове командування щодо захисту стратегічних об’єктів після масового відключення електроенергії в країні, що став результатом саботажу.