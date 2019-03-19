Пентагон обеспокоен угрозой со стороны колумбийских повстанцев на фоне кризиса в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Соединенные Штаты обеспокоены растущей угрозой со стороны колумбийских повстанцев - леворадикальных группировок "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) и "Армия национального освобождения" (АНО) - и внимательно следят за их возможными контактами с властью соседней Венесуэлы на фоне внутриполитического кризиса в этой стране. Об этом заявил агентству Reuters начальник Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер, передает УНН.
“Я не стану обсуждать детали конкретных контактов, но мы очень внимательно за этим следим”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли у США свидетельства того, что лидеры колумбийских повстанцев ведут какие-либо обсуждения с правительством Венесуэлы.
Одновременно с этим два других представителя американской администрации на условиях конфиденциальности сообщили агентству, что ряд лидеров АНО, а также той части РВСК, которая отказалась признавать соглашение о мире с правительством Колумбии, в настоящее время находятся на территории Венесуэлы. “Их руководство сейчас там (в Венесуэле)”, — цитирует Reuters одного из них.
Фоллер отказался раскрывать какие-либо данные о местонахождении лидеров колумбийских повстанцев, которые могут иметься у США, однако утверждал, что обе группировки в настоящий момент действуют на территории Венесуэлы. “Фактически на территории Венесуэлы сейчас образовался регион вдоль границы, в котором не действуют никакие законы, и несогласные из РВСК, а также АНО пользуются эти”, — заявил он. “Они безнаказанно действуют в Венесуэле”, — убежден Фоллер.
Адмирал в связи с этим признал, что Вашингтон активизировал обмен разведданными относительно действий повстанцев с правительством Колумбии. “Это абсолютно так”, — заявил он. “Наша главная задача при работе с колумбийскими партнерами — содействовать им посредством обмена разведданными. То, что нам известно, мы сообщаем им”, — подчеркнул Фоллер.
АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией РВСК. Это соглашение положило конец конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему свыше 250 тыс. жизней.
Как сообщал УНН, власти Венесуэлы принял решение создать военное командование по защите стратегических объектов после массового отключения электроэнергии в стране, стал результатом саботажа.