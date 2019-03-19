Пентагон обеспокоен угрозой со стороны колумбийских повстанцев на фоне кризиса в Венесуэле

“Я не стану обсуждать детали конкретных контактов, но мы очень внимательно за этим следим”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли у США свидетельства того, что лидеры колумбийских повстанцев ведут какие-либо обсуждения с правительством Венесуэлы.

Одновременно с этим два других представителя американской администрации на условиях конфиденциальности сообщили агентству, что ряд лидеров АНО, а также той части РВСК, которая отказалась признавать соглашение о мире с правительством Колумбии, в настоящее время находятся на территории Венесуэлы. “Их руководство сейчас там (в Венесуэле)”, — цитирует Reuters одного из них.

Фоллер отказался раскрывать какие-либо данные о местонахождении лидеров колумбийских повстанцев, которые могут иметься у США, однако утверждал, что обе группировки в настоящий момент действуют на территории Венесуэлы. “Фактически на территории Венесуэлы сейчас образовался регион вдоль границы, в котором не действуют никакие законы, и несогласные из РВСК, а также АНО пользуются эти”, — заявил он. “Они безнаказанно действуют в Венесуэле”, — убежден Фоллер.

Адмирал в связи с этим признал, что Вашингтон активизировал обмен разведданными относительно действий повстанцев с правительством Колумбии. “Это абсолютно так”, — заявил он. “Наша главная задача при работе с колумбийскими партнерами — содействовать им посредством обмена разведданными. То, что нам известно, мы сообщаем им”, — подчеркнул Фоллер.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией РВСК. Это соглашение положило конец конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему свыше 250 тыс. жизней.

Как сообщал УНН, власти Венесуэлы принял решение создать военное командование по защите стратегических объектов после массового отключения электроэнергии в стране, стал результатом саботажа.