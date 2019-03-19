Представники Гуайдо взяли під контроль три венесуельські дипустанови у США

Згідно із повідомленням, посол Гуайдо в США Карлос Веккіо заявив про взяття під контроль дипломатичних установ Венесуели на території США.



“Опозиція встановила контроль над двома будівлями, які належать міністерству оборони Венесуели у Вашингтоні, і однією консульською будівлею у Нью-Йорку", - сказав Веккіо.



Він додав, що представники Гуайдо розраховують взяти під контроль посольство Венесуели у Вашингтоні найближчими днями.



Веккіо зазначив, що ці кроки здійснюються для того, щоб зберегти активи венесуельців у США.



Він заявив, що із 55 співробітників 12 вирішили залишитися у Сполучених Штатах і підтримувати Гуайдо. Представник Гуайдо додав, що його співробітники працюватимуть у будівлі дипломатичного представництва, яка розташована у престижному районі Калорама і оцінюється у 2,2 мільйона доларів, згідно зі звітами про нерухомість у Вашингтоні.



У свою чергу, представник Держдепартаменту США Роберт Палладіно заявив журналістам, що Сполучені Штати були раді підтримати ці запити.



Міністерство закордонних справ Венесуели закликало владу США вжити необхідних заходів для негайного припинення "цього насильницького захоплення" своїх дипломатичних представництв. У відомстві зазначили, що передача володіння порушила міжнародне право на захист дипломатичної власності.



Нагадаємо, наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на другий термін у результаті нелегітимних, на думку опозиції, президентських виборів.