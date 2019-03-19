Представители Гуайдо взяли под контроль три венесуэльские диппредставительства в США

Согласно сообщению, посол Гуайдо в США Карлос Веккио заявил о взятии под контроль дипломатических учреждений Венесуэлы на территории США.



"Оппозиция установила контроль над двумя зданиями, которые принадлежат министерству обороны Венесуэлы в Вашингтоне, и одной консульским зданием в Нью-Йорке", - сказал Веккио.



Он добавил, что представители Гуайдо рассчитывают взять под контроль посольство Венесуэлы в Вашингтоне в ближайшие дни.



Веккио отметил, что эти шаги осуществляются для того, чтобы сохранить активы венесуэльцев в США.



Он заявил, что с 55 сотрудников 12 решили остаться в Соединенных Штатах и поддерживать Гуайдо. Представитель Гуайдо добавил, что его сотрудники будут работать в здании дипломатического представительства, расположенного в престижном районе Калорама и оценивается в 2,2 миллиона долларов, согласно отчетам о недвижимости в Вашингтоне.



В свою очередь, представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил журналистам, что Соединенные Штаты были рады поддержать эти запросы.



Министерство иностранных дел Венесуэлы призвал власти США принять необходимые меры для немедленного прекращения "этого насильственного захвата" своих дипломатических представительств. В ведомстве отметили, что передача владения нарушила международное право на защиту дипломатической собственности.



Напомним, в конце января 2019 года председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на второй срок в результате нелегитимных, по мнению оппозиции, президентских выборов.