Кілька регіонів Венесуели виявилися знеструмлені через чергову аварію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Венесуельські штати Міранда, Варгас, Карабобо і Меріда, а також деякі райони Каракаса залишилися у вівторок без електропостачання. Про це повідомила на своєму сайті газета El Nacional, передає УНН.
Поки не повідомляється, де саме сталася аварія, що знеструмила ці регіони. Представники національної електричної компанії Corpoelec вказали, що працюють над відновленням подачі електроенергії.
Нагадаємо, увечері 7 березня Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без світла. Згідно з даними влади, причиною стала диверсія на найбільшій в країні ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар. За багатьма знеструмленим регіонах країни прокотилася хвиля грабежів, тільки в штаті Сулія збиток від дій зловмисників перевищив 50 млн доларів.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро поклав відповідальність за аварію на "американський імперіалізм", Держдепартамент відкинув ці звинувачення.
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Як повідомляв УНН, після цього Національна асамблея (однопалатний парламент, контрольований противниками Мадуро) 11. березня по прохання лідера опозиції Хуана Гуайдо оголосила про введення в республіці надзвичайного стану через відключень електроенергії. Міністр зв'язку та інформації Хорхе Родрігес 12 березня заявив, що подача електрики відновлена практично на всій території країни.