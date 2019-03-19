Несколько регионов Венесуэлы оказались обесточены из-за очередной аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Венесуэльские штаты Миранда, Варгас, Карабобо и Мерида, а также некоторые районы Каракаса остались во вторник без электроснабжения. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional, передает УНН.
Пока не сообщается, где именно произошла авария, обесточившая эти регионы. Представители национальной электрической компании Corpoelec указали, что работают над восстановлением подачи электроэнергии.
Напомним, вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионах страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.
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Как сообщал УНН, после этого Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена практически на всей территории страны.