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Несколько регионов Венесуэлы оказались обесточены из-за очередной аварии

Киев • УНН

 • 8233 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Венесуэльские штаты Миранда, Варгас, Карабобо и Мерида, а также некоторые районы Каракаса остались во вторник без электроснабжения. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional, передает УНН.

Несколько регионов Венесуэлы оказались обесточены из-за очередной аварии

Пока не сообщается, где именно произошла авария, обесточившая эти регионы. Представители национальной электрической компании Corpoelec указали, что работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Напомним, вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стала диверсия на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. По многим обесточенным регионах страны прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил 50 млн долларов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

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Как сообщал УНН, после этого Национальная ассамблея (однопалатный парламент, контролируемый противниками Мадуро) 11 марта по просьбе лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила о введении в республике чрезвычайного положения из-за отключений электроэнергии. Министр связи и информации Хорхе Родригес 12 марта заявил, что подача электричества восстановлена ​​практически на всей территории страны.

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