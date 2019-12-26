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Порошенко пропустив низку допитів в ДБР, його викликатимуть повторно

Київ • УНН

 • 12361 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. П’ятий Президент України Петро Порошенко знову не з’явився на допити до Державного бюро розслідувань, його викликатимуть повторно. Про це повідомила прессекретар ДБР Анжеліка Іванова на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.

"Наскільки мені відомо, останні рази він (Порошенко – ред.) не з’являвся на допити. Востаннє він з’являвся на допит тривалий час назад. Останні 3-4 допити він точно пропустив", - зазначила Іванова.

На питання про те, чи планує Бюро викликати Порошенка повторно, вона відповіла "так, безумовно".

"Ми маємо розуміти, що техніка дуже проста: коли люди не з’являється на допит, тут же слідчий виписує повторну повістку. Наразі це все, що ми можемо зробити, тому що особа є народним депутатом України, на якого поширюється депутатський імунітет", - додала речниця ДБР.

Як повідомлялося раніше в УНН, станом на 20 листопада Порошенко 20 разів не приходив на допити до Державного бюро розслідувань.

Українські Національні Новини

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