Порошенко пропустил ряд допросов в ГБР, его будут вызывать повторно

"Насколько мне известно, последние разы он (Порошенко - ред.) не являлся на допросы. Последний раз он появлялся на допрос длительное время назад. Последние 3-4 допросы он точно пропустил", - отметила Иванова.

На вопрос о том, планирует ли Бюро вызвать Порошенко повторно, она ответила "да, безусловно".

"Мы должны понимать, что техника очень проста: когда люди не появляются на допрос, тут же следователь выписывает повторную повестку. Сейчас это все, что мы можем сделать, потому что лицо является народным депутатом Украины, на которое распространяется депутатский иммунитет", - добавила пресс-секретарь ГБР.

Как сообщалось ранее в УНН, по состоянию на 20 ноября Порошенко 20 раз не являлся на допросы в Государственный бюро расследований.