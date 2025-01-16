Порізав обличчя хлопця через гучну музику в автобусі: суд відправив підозрюваного під нічний домашній арешт
Київ • УНН
53-річного киянина відправили під нічний домашній арешт на 60 діб за напад на 17-річного хлопця. Підозрюваний порізав перукарською бритвою обличчя підлітка через гучну музику в автобусі.
Суд відправив під нічний домашній арешт 53-річного чоловіка, якого підозрюють в тому, що він порізав перукарською бритвою обличчя 17-річного парубка через те, що той гучно слухав музику в автобусі. Про це журналісту УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.
Деталі
У прокуратурі повідомили, що запобіжний захід підозрюваному обрав Дарницький районний суд Києва.
"Дарницький районний суд (відправив під нічний домашній арешт підозрюваного - ред.) на 60 діб", - повідомили в Київській міській прокуратурі.
Контекст
Киянин порізав перукарською бритвою обличчя 17-річного парубка через те, що той гучно слухав музику в автобусі, йому повідомили про підозру.