Порізав обличчя хлопця через гучну музику в автобусі: суд відправив підозрюваного під нічний домашній арешт

Суд відправив під нічний домашній арешт 53-річного чоловіка, якого підозрюють в тому, що він порізав перукарською бритвою обличчя 17-річного парубка через те, що той гучно слухав музику в автобусі. Про це журналісту УНН повідомили в Київській міській прокуратурі.

Деталі

У прокуратурі повідомили, що запобіжний захід підозрюваному обрав Дарницький районний суд Києва.

"Дарницький районний суд (відправив під нічний домашній арешт підозрюваного - ред.) на 60 діб", - повідомили в Київській міській прокуратурі.

Контекст

Киянин порізав перукарською бритвою обличчя 17-річного парубка через те, що той гучно слухав музику в автобусі, йому повідомили про підозру.