Порезал лицо парня из-за громкой музыки в автобусе: суд отправил подозреваемого под ночной домашний арест
Киев • УНН
53-летнего киевлянина отправили под ночной домашний арест на 60 суток за нападение на 17-летнего парня. Подозреваемый порезал парикмахерской бритвой лицо подростка из-за громкой музыки в автобусе.
Суд отправил под ночной домашний арест 53-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он порезал парикмахерской бритвой лицо 17-летнего парня из-за того, что тот громко слушал музыку в автобусе. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Детали
В прокуратуре сообщили, что меру пресечения подозреваемому избрал Дарницкий районный суд Киева.
«Дарницкий районный суд (отправил под ночной домашний арест подозреваемого - ред.) на 60 суток», - сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Контекст
Киевлянин порезал парикмахерской бритвой лицо 17-летнего парня из-за того, что тот громко слушал музыку в автобусе, ему сообщили о подозрении.