Порезал лицо парня из-за громкой музыки в автобусе: суд отправил подозреваемого под ночной домашний арест

Суд отправил под ночной домашний арест 53-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он порезал парикмахерской бритвой лицо 17-летнего парня из-за того, что тот громко слушал музыку в автобусе. Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Детали

В прокуратуре сообщили, что меру пресечения подозреваемому избрал Дарницкий районный суд Киева.

«Дарницкий районный суд (отправил под ночной домашний арест подозреваемого - ред.) на 60 суток», - сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Контекст

Киевлянин порезал парикмахерской бритвой лицо 17-летнего парня из-за того, что тот громко слушал музыку в автобусе, ему сообщили о подозрении.