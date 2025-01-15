Гучно слухав музику в автобусі: чоловік порізав бритвою обличчя 17-річного хлопця

Киянин порізав перукарською бритвою обличчя 17-річного парубка через те, що той гучно слухав музику в автобусі, йому повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

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Як з’ясувалось, злочину передував конфлікт з приводу того, що хлопець гучно прослуховував музику на портативній колонці та не реагував на зауваження інших пасажирів. У подальшому 53-річний чоловік перукарською бритвою вдарив юнака, спричинивши йому різану рану обличчя. Неповнолітнього потерпілого медики госпіталізували до закладу охорони здоров’я, а поліцейські затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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