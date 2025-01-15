Громко слушал музыку в автобусе: мужчина порезал бритвой лицо 17-летнего парня

Киевлянин порезал парикмахерской бритвой лицо 17-летнего парня из-за того, что тот громко слушал музыку в автобусе, ему сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

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Как выяснилось, преступлению предшествовал конфликт по поводу того, что парень громко прослушивал музыку на портативной колонке и не реагировал на замечания других пассажиров. В дальнейшем 53-летний мужчина парикмахерской бритвой ударил юношу, причинив ему резаную рану лица. Несовершеннолетнего пострадавшего медики госпитализировали в учреждение здравоохранения, а полицейские задержали нарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры объявили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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