В Киеве конфликт во время выгула собак закончился выстрелом в лицо: все детали

В Киеве выгул собак закончился стрельбой - один мужчина выстрелил другому в лицо из травматического оружия, столичные полицейские сообщили о подозрении злоумышленнику, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Инцидент произошел в Голосеевском районе.

Полицейские установили, что во время выгула собак между местными жителями возник конфликт, который привел к стрельбе. В ходе ссоры, возникшей на почве схватки между собаками, один из мужчин достал из своей сумки оружие травматического действия и произвел выстрел в лицо своего оппонента, после чего с места происшествия скрылся. В результате выстрела 30-летний пострадавший получил телесное повреждение в виде сквозной огнестрельной раны нижней губы.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Правоохранители задержали мужчину по месту его проживания в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а во время проведения неотложного обыска жилья злоумышленника изъяли зарегистрированный пистолет травматического действия, газовый пистолет и патроны к ним.

Добавим

Следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Согласно санкции инкриминируемой статьи, за совершенное подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.