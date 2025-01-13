У Києві конфлікт під час вигулу собак закінчився пострілом в обличчя: всі деталі

У Києві вигул собак скінчився стріляниною - один чоловік вистрілив іншому в обличчя з травматичної зброї, столичні поліцейські повідомили про підозру зловмиснику, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

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Інцидент трапився у Голосієвському районі.

Поліцейські встановили, що під час вигулу собак між місцевими мешканцями виник конфлікт, який призвів до стрілянини. В ході сварки, що виникла на ґрунті сутички між собаками, один з чоловіків дістав зі своєї сумки зброю травматичної дії та здійснив постріл в обличчя свого опонента, після чого з місця події втік. Внаслідок пострілу 30-річний потерпілий отримав тілесне ушкодження у вигляді наскрізної вогнепальної рани нижньої губи.

Оперативники встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його мешкання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а під час проведення невідкладного обшуку житла зловмисника вилучили зареєстрований пістолет травматичної дії, газовий пістолет та патрони до них.

Додамо

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Відповідно до санкції інкримінованої статті, за вчинене підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.