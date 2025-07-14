Попри зростання споживання електроенергії через спеку, енергосистема працює стабільно - Міненерго
Київ • УНН
Енергосистема України працює стабільно, попри зростання споживання через спеку. Потужностей достатньо для потреб населення та промисловості, триває планова ремонтна кампанія.
Не зважаючи на спеку, яка тільки посилюється, та зростання споживання в середині минулого тижня, енергосистема України працює стабільно. Зараз немає передумов для обмежень електропостачання, повідомив перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.
Деталі
Енергоблоки працюють — і атомні, і теплові, і гідроелектростанції — без зауважень. Потужностей достатньо як для потреб населення, так і промисловості
Підвищення температури останніми днями призвело до зростання споживання електроенергії, однак енергосистема залишається збалансованою. Водночас триває планова ремонтна кампанія згідно з графіком, сформованим з урахуванням досвіду попередніх років і затвердженим заздалегідь.
Щоб стабільно пройти осінньо-зимовий період, ми виконуємо всі необхідні регламентні роботи на атомних, теплових і гідроелектростанціях. Ремонтна кампанія триває за узгодженим графіком
Шейко також пояснив, що, порівнюючи з минулим роком, ситуація значно покращилась. Значну частину генерації вже відновлено після російських атак. Цей процес відновлення триває і на даний момент.
Доповнення
Споживання електроенергії в Україні зростає, перевищивши показники попереднього робочого дня на 2,9% станом на 9:30 14 липня. Через негоду 24 населені пункти у чотирьох областях повністю або частково знеструмлені, ремонтні бригади працюють над відновленням.
Близько 30 тисяч абонентів у Харківській області залишаються без електроенергії після негоди. Керівник ОВА Олег Синєгубов попередив про загрозу повторного буревію 13 липня з грозами, градом та шквалами.