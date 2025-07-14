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Несмотря на рост потребления электроэнергии из-за жары, энергосистема работает стабильно - Минэнерго

Киев • УНН

 • 2124 просмотра

Энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на рост потребления из-за жары. Мощностей достаточно для нужд населения и промышленности, продолжается плановая ремонтная кампания.

Несмотря на рост потребления электроэнергии из-за жары, энергосистема работает стабильно - Минэнерго

Несмотря на жару, которая только усиливается, и рост потребления в середине прошлой недели, энергосистема Украины работает стабильно. Сейчас нет предпосылок для ограничений электроснабжения, сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

Энергоблоки работают — и атомные, и тепловые, и гидроэлектростанции — без замечаний. Мощностей достаточно как для нужд населения, так и промышленности

- сообщил Шейко.

Повышение температуры в последние дни привело к росту потребления электроэнергии, однако энергосистема остается сбалансированной. В то же время продолжается плановая ремонтная кампания согласно графику, сформированному с учетом опыта предыдущих лет и утвержденному заранее.

Чтобы стабильно пройти осенне-зимний период, мы выполняем все необходимые регламентные работы на атомных, тепловых и гидроэлектростанциях. Ремонтная кампания продолжается по согласованному графику

 - подчеркнул заместитель министра.

Шейко также пояснил, что, сравнивая с прошлым годом, ситуация значительно улучшилась. Значительная часть генерации уже восстановлена после российских атак. Этот процесс восстановления продолжается и на данный момент.

Дополнение

Потребление электроэнергии в Украине растет, превысив показатели предыдущего рабочего дня на 2,9% по состоянию на 9:30 14 июля. Из-за непогоды 24 населенных пункта в четырех областях полностью или частично обесточены, ремонтные бригады работают над восстановлением.

Около 30 тысяч абонентов в Харьковской области остаются без электроэнергии после непогоды. Руководитель ОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе повторного урагана 13 июля с грозами, градом и шквалами.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоЭкономика
Олег Синегубов
Харьковская область
Украина
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