Несмотря на рост потребления электроэнергии из-за жары, энергосистема работает стабильно - Минэнерго

Несмотря на жару, которая только усиливается, и рост потребления в середине прошлой недели, энергосистема Украины работает стабильно. Сейчас нет предпосылок для ограничений электроснабжения, сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

Энергоблоки работают — и атомные, и тепловые, и гидроэлектростанции — без замечаний. Мощностей достаточно как для нужд населения, так и промышленности - сообщил Шейко.

Повышение температуры в последние дни привело к росту потребления электроэнергии, однако энергосистема остается сбалансированной. В то же время продолжается плановая ремонтная кампания согласно графику, сформированному с учетом опыта предыдущих лет и утвержденному заранее.

Чтобы стабильно пройти осенне-зимний период, мы выполняем все необходимые регламентные работы на атомных, тепловых и гидроэлектростанциях. Ремонтная кампания продолжается по согласованному графику - подчеркнул заместитель министра.

Шейко также пояснил, что, сравнивая с прошлым годом, ситуация значительно улучшилась. Значительная часть генерации уже восстановлена после российских атак. Этот процесс восстановления продолжается и на данный момент.

Дополнение

Потребление электроэнергии в Украине растет, превысив показатели предыдущего рабочего дня на 2,9% по состоянию на 9:30 14 июля. Из-за непогоды 24 населенных пункта в четырех областях полностью или частично обесточены, ремонтные бригады работают над восстановлением.

Около 30 тысяч абонентов в Харьковской области остаются без электроэнергии после непогоды. Руководитель ОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе повторного урагана 13 июля с грозами, градом и шквалами.