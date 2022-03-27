Попри постійні обстріли на Луганщині вдалося евакуювати 500 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Не дивлячись на умовний “режим тиші” в Луганській області вдалося евакуювати 500 людей. Про це УНН інформує з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая.
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За словами Гайдая, найголовніше, що вдалося евакуювати рубіжан з віддалених районів.
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“Маємо один зламаний автобус, проте нам прийшли на допомогу, і вже два їдуть з Хмельниччини. Бої за Рубіжне тривають, ворог успіху немає. Обстріли не вщухають по всій лінії луганського фронту”, - наголосив Гайдай.
Додамо
Як інформував УНН, в Рубіжному та Попасній на Луганщині йдуть вуличні бої, українські захисники вибивають з цих міст російську армію.