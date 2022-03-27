Несмотря на постоянные обстрелы в Луганской области удалось эвакуировать 500 человек

Детали

По словам Гайдая, самое главное, что удалось эвакуировать рубежан из отдаленных районов.

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“Есть один сломанный автобус, однако нам пришли на помощь, и уже два едут из Хмельницкой области. Бои за Рубежное продолжаются, враг успехов не имеет. Обстрелы не утихают по всей линии Луганского фронта”, - подчеркнул Гайдай.

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Как информировал УНН, в Рубежном и Попасной в Луганской области идут уличные бои, украинские защитники выбивают из этих городов российскую армию.