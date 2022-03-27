Несмотря на постоянные обстрелы в Луганской области удалось эвакуировать 500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Не смотря на условный “режим тишины” в Луганской области удалось эвакуировать 500 человек. Об этом УНН информирует со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.
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По словам Гайдая, самое главное, что удалось эвакуировать рубежан из отдаленных районов.
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“Есть один сломанный автобус, однако нам пришли на помощь, и уже два едут из Хмельницкой области. Бои за Рубежное продолжаются, враг успехов не имеет. Обстрелы не утихают по всей линии Луганского фронта”, - подчеркнул Гайдай.
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Как информировал УНН, в Рубежном и Попасной в Луганской области идут уличные бои, украинские защитники выбивают из этих городов российскую армию.