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Несмотря на постоянные обстрелы в Луганской области удалось эвакуировать 500 человек

Киев • УНН

 • 55959 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Не смотря на условный “режим тишины” в Луганской области удалось эвакуировать 500 человек. Об этом УНН информирует со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

Несмотря на постоянные обстрелы в Луганской области удалось эвакуировать 500 человек

Детали

По словам Гайдая, самое главное, что удалось эвакуировать рубежан из отдаленных районов.

Цитата

“Есть один сломанный автобус, однако нам пришли на помощь, и уже два едут из Хмельницкой области. Бои за Рубежное продолжаются, враг успехов не имеет. Обстрелы не утихают по всей линии Луганского фронта”, - подчеркнул Гайдай.

Добавим

Как информировал УНН, в Рубежном и Попасной в Луганской области идут уличные бои, украинские защитники выбивают из этих городов российскую армию.

Украинские Национальные Новости

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