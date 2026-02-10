Поплавський залишає посаду ректора університету культури

Михайло Поплавський залишає посаду ректора Київського національного університету культури і мистецтв після завершення контракту. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає УНН.

Виборність посад - це цінність, за яку українське суспільство боролося в різні періоди своєї історії. І ця цінність не може бути вибірковою. Вона однаково стосується всіх сфер, де виборність передбачена законодавством. Зокрема, і в системі вищої освіти, у якій оновлення керівництва і реальна виборність керівників є для нашої команди принциповими. Днями у президента Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського завершився строк дії контракту - написав Лісовий.

Він додав, що Поплавський керував закладом понад 30 років.

Коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності. Посада ректора - це строкова й виборна відповідальність перед академічною спільнотою. І навіть коли юридична можливість управління закладом зберігається, виникають питання до етики, а також управлінської культури та інтересів самого закладу. На жаль, ми мали практику, яка дозволяла внаслідок різноманітних юридичних маневрів зберігати за собою посаду ректора чи значний вплив на університет попри законодавчі обмеження. У квітні 2023 року Михайло Поплавський сам публічно заявляв про те, що важливо, щоб в університет прийшов новий керівник. Я вважаю, що саме зараз настав момент підтвердити ці слова - додав Лісовий.

Міністр наголосив, що університет культури має формувати всебічне розуміння феномену культури, особливо культури української, у всіх її проявах, та виховувати високі морально-етичні стандарти у людей, які працюватимуть з такими темами, як цінності, сенси, ідентичність. Натомість протягом років ім’я керівника неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті.

