Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 1886 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 4184 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 11498 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 16430 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 13416 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 19115 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16582 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26739 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 35273 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
12:23 • 19115 перегляди
Facebook

Поплавський залишає посаду ректора університету культури

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Михайло Поплавський припиняє обіймати посаду ректора Київського національного університету культури і мистецтв після закінчення контракту. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий наголосив на важливості виборності та оновлення керівництва у вищій освіті.

Поплавський залишає посаду ректора університету культури

Михайло Поплавський залишає посаду ректора Київського національного університету культури і мистецтв після завершення контракту. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає УНН

Виборність посад - це цінність, за яку українське суспільство боролося в різні періоди своєї історії. І ця цінність не може бути вибірковою. Вона однаково стосується всіх сфер, де виборність передбачена законодавством. Зокрема, і в системі вищої освіти, у якій оновлення керівництва і реальна виборність керівників є для нашої команди принциповими. Днями у президента Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського завершився строк дії контракту 

- написав Лісовий. 

Він додав, що Поплавський керував закладом понад 30 років.

Коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності. Посада ректора - це строкова й виборна відповідальність перед академічною спільнотою. І навіть коли юридична можливість управління закладом зберігається, виникають питання до етики, а також управлінської культури та інтересів самого закладу. На жаль, ми мали практику, яка дозволяла внаслідок різноманітних юридичних маневрів зберігати за собою посаду ректора чи значний вплив на університет попри законодавчі обмеження. У квітні 2023 року Михайло Поплавський сам публічно заявляв про те, що важливо, щоб в університет прийшов новий керівник. Я вважаю, що саме зараз настав момент підтвердити ці слова 

- додав Лісовий. 

Міністр наголосив, що університет культури має формувати всебічне розуміння феномену культури, особливо культури української, у всіх її проявах, та виховувати високі морально-етичні стандарти у людей, які працюватимуть з такими темами, як цінності, сенси, ідентичність. Натомість протягом років ім’я керівника неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Державному університету "Київський авіаційний інститут" статус національного.

Павло Башинський

