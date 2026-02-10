Поплавский покидает пост ректора университета культуры

Михаил Поплавский покидает пост ректора Киевского национального университета культуры и искусств по истечении контракта. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает УНН.

Выборность должностей — это ценность, за которую украинское общество боролось в разные периоды своей истории. И эта ценность не может быть избирательной. Она одинаково касается всех сфер, где выборность предусмотрена законодательством. В частности, и в системе высшего образования, в которой обновление руководства и реальная выборность руководителей являются для нашей команды принципиальными. На днях у президента Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского истек срок действия контракта - написал Лисовой.

Он добавил, что Поплавский руководил учреждением более 30 лет.

Когда один человек возглавляет университет более трех десятилетий, это выходит за рамки здоровой управленческой сменяемости. Должность ректора — это срочная и выборная ответственность перед академическим сообществом. И даже когда юридическая возможность управления учреждением сохраняется, возникают вопросы к этике, а также управленческой культуре и интересам самого учреждения. К сожалению, мы имели практику, которая позволяла в результате разнообразных юридических маневров сохранять за собой должность ректора или значительное влияние на университет, несмотря на законодательные ограничения. В апреле 2023 года Михаил Поплавский сам публично заявлял о том, что важно, чтобы в университет пришел новый руководитель. Я считаю, что именно сейчас настал момент подтвердить эти слова - добавил Лисовой.

Министр подчеркнул, что университет культуры должен формировать всестороннее понимание феномена культуры, особенно культуры украинской, во всех ее проявлениях, и воспитывать высокие морально-этические стандарты у людей, которые будут работать с такими темами, как ценности, смыслы, идентичность. Однако на протяжении лет имя руководителя неоднократно фигурировало в публичных материалах относительно обвинений в харассменте.

