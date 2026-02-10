Поплавский покидает пост ректора университета культуры
Киев • УНН
Михаил Поплавский прекращает занимать должность ректора Киевского национального университета культуры и искусств после окончания контракта. Министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул важность выборности и обновления руководства в высшем образовании.
Выборность должностей — это ценность, за которую украинское общество боролось в разные периоды своей истории. И эта ценность не может быть избирательной. Она одинаково касается всех сфер, где выборность предусмотрена законодательством. В частности, и в системе высшего образования, в которой обновление руководства и реальная выборность руководителей являются для нашей команды принципиальными. На днях у президента Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского истек срок действия контракта
Он добавил, что Поплавский руководил учреждением более 30 лет.
Когда один человек возглавляет университет более трех десятилетий, это выходит за рамки здоровой управленческой сменяемости. Должность ректора — это срочная и выборная ответственность перед академическим сообществом. И даже когда юридическая возможность управления учреждением сохраняется, возникают вопросы к этике, а также управленческой культуре и интересам самого учреждения. К сожалению, мы имели практику, которая позволяла в результате разнообразных юридических маневров сохранять за собой должность ректора или значительное влияние на университет, несмотря на законодательные ограничения. В апреле 2023 года Михаил Поплавский сам публично заявлял о том, что важно, чтобы в университет пришел новый руководитель. Я считаю, что именно сейчас настал момент подтвердить эти слова
Министр подчеркнул, что университет культуры должен формировать всестороннее понимание феномена культуры, особенно культуры украинской, во всех ее проявлениях, и воспитывать высокие морально-этические стандарты у людей, которые будут работать с такими темами, как ценности, смыслы, идентичность. Однако на протяжении лет имя руководителя неоднократно фигурировало в публичных материалах относительно обвинений в харассменте.
