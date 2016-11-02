Попитом користуються квартири з функціональним використанням площі – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Попитом користуються так звані смарт-квартири, тобто такі де кожен квадратний метр використовується функціонально. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт із нерухомості Андрій Ярема.
“Якщо говорити про первинний ринок, то популярними є одно- та двокімнатні квартири, і зараз з’являються і смарт-квартири, які дуже дешеві. Це новий формат, який зараз популярний. Квартири, де функціонально використовується кожен метр площі. Зараз є такий тренд де забудовники пропонують квартири по 15 — 20 квадратних метрів. А якщо ціна за метр така сама ж як і в інших забудовників, то вони виходять такими доступними”, — сказав експерт.
Нагадаємо, експерти вважають найбільш затребуваним сегментом на ринку житлової нерухомості так звані смарт-квартири — житло невеликої площі, в якому однак можна облаштувати комфортне проживання. Як пояснив віце-президент “Київміськбуду” Аркадій Бондарев, за оцінками фахівців, найкомфортніший метраж для невеликої квартири — 35 кв. м для 1-кімнатної, 50 кв.м для 2-кімнатної та 70 кв.м — для квартири на три кімнати. Водночас він наголосив про існування санітарних норм за якими на одну людину має припадати 17,5 корисних квадратів, тобто вся оселя має бути приблизно 25 кв. м, але не менше.