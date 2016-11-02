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15 марта, 19:03 • 114902 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165620 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137352 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129853 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112580 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105336 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101340 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Спросом пользуются квартиры с функциональным использованием площади - эксперт

Спросом пользуются квартиры с функциональным использованием площади - эксперт

Киев • УНН

 • 10730 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Спросом пользуются так называемые смарт-квартиры, то есть такие где каждый квадратный метр используется функционально. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Андрей Ярема.

"Если говорить о первичном рынке, то популярны одно- и двухкомнатные квартиры, и сейчас есть и смарт-квартиры, которые очень дешевы. Это новый формат, который сейчас популярен. Квартиры, где функционально используется каждый метр площади. Сейчас такой тренд где застройщики предлагают квартиры по 15 - 20 квадратных метров. А если цена за метр такая же же как и у других застройщиков, то они получаются такими доступными", - сказал эксперт.

Напомним, эксперты считают наиболее востребованным сегментом на рынке жилой недвижимости так называемые смарт-квартиры - жилье небольшой площади, в котором однако можно обустроить комфортное проживание. Как пояснил вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев, по оценкам специалистов, комфортный метраж для небольшой квартиры - 35 кв. м для 1-комнатной, 50 кв.м для 2-комнатной и 70 кв.м - для квартиры на три комнаты. В то же время он отметил о существовании санитарных норм по которым на одного человека должно приходиться 17,5 полезных квадратов, то есть все жилье должно быть примерно 25 кв. м, но не меньше.

Украинские Национальные Новости

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