Спросом пользуются квартиры с функциональным использованием площади - эксперт

"Если говорить о первичном рынке, то популярны одно- и двухкомнатные квартиры, и сейчас есть и смарт-квартиры, которые очень дешевы. Это новый формат, который сейчас популярен. Квартиры, где функционально используется каждый метр площади. Сейчас такой тренд где застройщики предлагают квартиры по 15 - 20 квадратных метров. А если цена за метр такая же же как и у других застройщиков, то они получаются такими доступными", - сказал эксперт.

Напомним, эксперты считают наиболее востребованным сегментом на рынке жилой недвижимости так называемые смарт-квартиры - жилье небольшой площади, в котором однако можно обустроить комфортное проживание. Как пояснил вице-президент "Киевгорстроя" Аркадий Бондарев, по оценкам специалистов, комфортный метраж для небольшой квартиры - 35 кв. м для 1-комнатной, 50 кв.м для 2-комнатной и 70 кв.м - для квартиры на три комнаты. В то же время он отметил о существовании санитарных норм по которым на одного человека должно приходиться 17,5 полезных квадратов, то есть все жилье должно быть примерно 25 кв. м, но не меньше.