Попередній звіт слідчих: український літак в Ірані горів ще до падіння

КИЇВ. 9 січня. УНН. Український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який зазнав катастрофи невдовзі після зльоту з Тегерана в середу з 176 пасажирами на борту, загорівся безпосередньо перед інцидентом, згідно з попереднім звітом слідчих. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.