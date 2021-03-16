Попався біля власного дому: житомирянина затримали за плюндрування пам'ятника Героям Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Житомирі поліцейські знайшли чоловіка, підозрюваного у пошкодженні пам’ятника Героям Небесної Сотні. Його затримали напередодні ввечері біля його ж житла. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.
Що сталося
15 березня до поліції надійшло повідомлення про пошкодження пам’ятника Героям Небесної Сотні, встановленого на майдані Сергія Корольова у Житомирі. Правоохоронці почали розшукувати винуватця. Вандал навіть потрапив на відео камери спостереження.
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"Поліцейські проаналізували записи камер відеоспостереження та отримали інформацію про особу, ймовірно причетну до кримінального діяння. Ним виявився житель обласного центру, 1979 р.н.", - сказано у повідомленні.
Деталі
За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.297 ( Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) ККУ.
Упродовж дня поліцейські кілька разів перевіряли місце проживання підозрюваного у вандалізмі.
"Увечері, коли він з’явився вдома, слідчі поліції за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури затримали його у порядку ст. 208 КПК України", - сказали у поліції.