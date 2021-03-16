Попался у собственного дома: житомирянина задержали за осквернение памятника Героям Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Житомире полицейские нашли мужчину, подозреваемого в повреждении памятника Героям Небесной Сотни. Его задержали накануне вечером у его же жилья. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.
Что произошло
15 марта в полицию поступило сообщение о повреждении памятника Героям Небесной Сотни, установленного на площади Сергея Королева в Житомире. Правоохранители начали разыскивать виновника. Вандал даже попал на видео камеры наблюдения.
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"Полицейские проанализировали записи камер видеонаблюдения и получили информацию о лице, вероятно причастном к уголовному деянию. Им оказался житель областного центра, 1979 г.р.", - говорится в сообщении.
Детали
По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины.
В течение дня полицейские несколько раз проверяли место жительства подозреваемого в вандализме.
"Вечером, когда он появился дома, следователи полиции под процессуальным руководством Житомирской окружной прокуратуры задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказали в полиции.