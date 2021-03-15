У Житомирі пошкодили пам'ятник Героям Небесної Сотні: вандал потрапив на відео

Цитата:

"У ніч з 14 на 15 березня було вчинено неприпустимий акт вандалізму щодо пам’ятника Героям Небесної Сотні... Вандали сплюндрували не тільки пам’ятник, а й саму пам'ять... Мною написана заява до керівника ГУ Нацполіції у Житомирській області та начальника управління СБ України у Житомирській області стосовно цього кричущого факту", - повідомив Федоренко.

Деталі

У поліції уточнили, що йдеться у про пам'ятник, встановлений на майдані Корольова. Пошкодження пам’ятника виявили уранці 15 березня працівники комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради та повідомили до поліції.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейські встановили точний час правопорушення – 14 березня 8:59. Також на записах зафільмовано обличчя молодика.

"Встановлені відеокамери зафіксували молодика, який підходить до меморіалу та умисно б’є каменем по його частинам. Нині поліцейські встановлюють особу вандала та водночас просять житомирян, які впізнали парубка, поінформувати про це", - вказали у поліції.

Додамо

Нещодавно у селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади невідомі "відрізали" голову пам'ятнику Тарасу Шевченку.