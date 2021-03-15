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В Житомире повредили памятник Героям Небесной Сотни: вандал попал на видео

Киев  •  УНН

 • 24570 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Вандал повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко обратился с заявлениями по этому факту в полицию и Службу безопасности Украины, сообщил он сам в Facebook. При этом областная полиция указала, что вандал попал на видео, передает УНН.

Цитата:

"В ночь с 14 на 15 марта было совершено недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни... Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память... Мною написано заявление к руководителю ГУ Нацполиции в Житомирской области и начальнику управления СБ Украины в Житомирской области в отношении этого вопиющего факта", - сообщил Федоренко.

Детали

В полиции уточнили, что речь идет в о памятнике, установленном на площади Королева. Повреждение памятника обнаружили утром 15 марта работники коммунального предприятия по эксплуатации админзданий Житомирского областного совета и сообщили в полицию.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили точное время правонарушения - 14 марта 8:59. Также на записях снято лицо парня.

"Установленные видеокамеры зафиксировали молодого человека, который подходит к мемориалу и умышленно бьет камнем по его частям. Сейчас полицейские устанавливают личность вандала и одновременно просят житомирян, которые узнали парня, проинформировать об этом", - указали в полиции.

Добавим

Недавно в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины неизвестные "отрезали" голову памятнику Тарасу Шевченко.

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