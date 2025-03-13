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"Понад добу світ не чує змістовної відповіді з рф": Зеленський заявив, що Україна налаштована на швидкий рух до миру і сподівається на США

Київ • УНН

 • 20393 перегляди

Україна готова до миру, але вже добу немає відповіді від росії. Зеленський сподівається, що тиск США змусить рф завершити війну, та дякує Саудівській Аравії за переговори.

"Понад добу світ не чує змістовної відповіді з рф": Зеленський заявив, що Україна налаштована на швидкий рух до миру і сподівається на США

Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи, водночас уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з росії щодо пропозицій, які пролунали. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, висловивши сподівання, що "тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити росію до завершення війни", пише УНН.

Деталі

"Детальна доповідь української делегації про зустріч із представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Хід перемовин, ключові аспекти. Добре, що розмова була максимально конструктивною. Україна налаштована на швидкий рух до миру, і ми готові виконати свою частину роботи для того, щоб створити всі можливості для надійного, тривалого й достойного миру. Команди – молодці: була відновлена оборонна допомога та допомога розвідданими", - зазначив Зеленський у соцмережах.

З його слів, українські представники поінформували американську сторону щодо принципових українських позицій. "Україна була готова до тиші в небі та на морі, але американська сторона запропонувала тишу й на землі. Україна сприймає цю пропозицію. Важливе питання – це контроль, і ми вдячні американській стороні за готовність організувати технічні аспекти контролю", - вказав Президент.

"Обговорили потребу в гарантуванні безпеки. Обговорили взаємодію з європейськими партнерами та подальші спільні кроки", - зазначив Зеленський.

На жаль, уже понад добу світ не чує змістовної відповіді з росії щодо пропозицій, які пролунали. І це знову підтверджує, що саме росія прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру. Сподіваємося, що тиску Сполучених Штатів вистачить, щоб примусити росію до завершення війни

- вказав Зеленський.

"Наша команда готова й надалі конструктивно працювати з усіма партнерами в Америці, Європі та інших частинах світу, які прагнуть допомагати наблизити мир. Вдячний Саудівській Аравії та особисто Спадкоємному принцу за організацію майданчика для роботи наших делегацій", - повідомив Президент.

Доповнення

Заява зроблена на тлі відправки США делегації до москви на чолі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом після переговорів з Україною у Джидді.

Україна та США провели 11 березня переговори у Джидді, за підсумками яких випустили спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією".

Згідно із заявою, Сполучені Штати мали довести до відома рф, що взаємність з боку росії є ключем до досягнення миру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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