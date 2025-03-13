"Более суток мир не слышит содержательного ответа из рф": Зеленский заявил, что Украина настроена на быстрое движение к миру и надеется на США

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16962 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31890 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66458 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215993 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123975 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392801 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311657 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213986 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244340 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255185 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46683 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133395 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15839 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15235 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12762 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133458 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215993 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392801 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254981 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311657 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3728 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15297 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46746 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72350 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57413 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

"Более суток мир не слышит содержательного ответа из рф": Зеленский заявил, что Украина настроена на быстрое движение к миру и надеется на США

Киев • УНН

 • 20385 просмотра

Украина готова к миру, но уже сутки нет ответа от россии. Зеленский надеется, что давление США заставит рф завершить войну, и благодарит Саудовскую Аравию за переговоры.

"Более суток мир не слышит содержательного ответа из рф": Зеленский заявил, что Украина настроена на быстрое движение к миру и надеется на США

Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы, в то же время уже более суток мир не слышит содержательного ответа из россии относительно предложений, которые прозвучали. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выразив надежду, что "давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить россию к завершению войны", пишет УНН.

Детали

"Детальный доклад украинской делегации о встрече с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. Ход переговоров, ключевые аспекты. Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира. Команды – молодцы: была возобновлена оборонная помощь и помощь разведданными", - отметил Зеленский в соцсетях.

С его слов, украинские представители проинформировали американскую сторону относительно принципиальных украинских позиций. "Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос – это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля", - указал Президент.

"Обсудили потребность в гарантировании безопасности. Обсудили взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги", - отметил Зеленский.

К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из россии относительно предложений, которые прозвучали. И это снова подтверждает, что именно россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить россию к завершению войны

- указал Зеленский.

"Наша команда готова и в дальнейшем конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, которые стремятся помогать приблизить мир. Благодарен Саудовской Аравии и лично Наследному принцу за организацию площадки для работы наших делегаций", - сообщил Президент.

Дополнение

Заявление сделано на фоне отправки США делегации в москву во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом после переговоров с Украиной в Джидде.

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Саудовская Аравия
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20