"Более суток мир не слышит содержательного ответа из рф": Зеленский заявил, что Украина настроена на быстрое движение к миру и надеется на США

Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы, в то же время уже более суток мир не слышит содержательного ответа из россии относительно предложений, которые прозвучали. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выразив надежду, что "давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить россию к завершению войны", пишет УНН.

Детали

"Детальный доклад украинской делегации о встрече с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии. Ход переговоров, ключевые аспекты. Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, длительного и достойного мира. Команды – молодцы: была возобновлена оборонная помощь и помощь разведданными", - отметил Зеленский в соцсетях.

С его слов, украинские представители проинформировали американскую сторону относительно принципиальных украинских позиций. "Украина была готова к тишине в небе и на море, но американская сторона предложила тишину и на земле. Украина воспринимает это предложение. Важный вопрос – это контроль, и мы благодарны американской стороне за готовность организовать технические аспекты контроля", - указал Президент.

"Обсудили потребность в гарантировании безопасности. Обсудили взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги", - отметил Зеленский.

К сожалению, уже более суток мир не слышит содержательного ответа из россии относительно предложений, которые прозвучали. И это снова подтверждает, что именно россия стремится продолжать войну и будет пытаться максимально оттянуть наступление мира. Надеемся, что давления Соединенных Штатов хватит, чтобы принудить россию к завершению войны - указал Зеленский.

"Наша команда готова и в дальнейшем конструктивно работать со всеми партнерами в Америке, Европе и других частях мира, которые стремятся помогать приблизить мир. Благодарен Саудовской Аравии и лично Наследному принцу за организацию площадки для работы наших делегаций", - сообщил Президент.

Дополнение

Заявление сделано на фоне отправки США делегации в москву во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом после переговоров с Украиной в Джидде.

Украина и США провели 11 марта переговоры в Джидде, по итогам которых выпустили совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией".

Согласно заявлению, Соединенные Штаты должны были довести до сведения рф, что взаимность со стороны россии является ключом к достижению мира.