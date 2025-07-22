Понад 9500 засуджених осіб долучилися до Сил оборони України, серед них - 100 жінок
Київ • УНН
Більшість з засуджених відбували покарання за майнові злочини.
Понад 9 з половиною тисяч засуджених осіб долучилися до служби в Силах оборони України, серед них 100 осіб – це жінки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну кримінально-виконавчу службу України.
Деталі
За даними служби, близько 9,5 тисяч засуджених вже виконують завдання на фронті, але не всі з них є чоловіками. Водночас 100 осіб серед засуджених, які зараз знаходяться на передовій - це жінки.
Зазвичай жінок залучають до служби у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення.
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У Державній кримінально-виконавчій службі зазначили, що 55% колишніх засуджених, які потрапили на фронт, відбували покарання у місцях несвободи за майнові злочини.
Водночас 11% раніше були засуджені за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, 9% були засуджені за заподіяння тілесних ушкоджень, 6% - це колишні засуджені після скоєння ДТП з потерпілими, ще 6% засуджених відбували покарання за вбивства.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що станом на 1 липня до війська було мобілізовано 8,5 тис. засуджених. Заступник міністра юстиції Євген Пікалов заявив, що процес триває без спаду і поки що не спостерігається спад в динаміці.