Более 9500 осужденных присоединились к Силам обороны Украины, среди них - 100 женщин

Более 9 с половиной тысяч осужденных присоединились к службе в Силах обороны Украины, среди них 100 человек – это женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу Украины.

Детали

По данным службы, около 9,5 тысяч осужденных уже выполняют задачи на фронте, но не все из них являются мужчинами. В то же время 100 человек среди осужденных, которые сейчас находятся на передовой - это женщины.

Обычно женщин привлекают к службе в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения.

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В Государственной уголовно-исполнительной службе отметили, что 55% бывших осужденных, попавших на фронт, отбывали наказание в местах лишения свободы за имущественные преступления.

В то же время 11% ранее были осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 9% были осуждены за причинение телесных повреждений, 6% - это бывшие осужденные после совершения ДТП с потерпевшими, еще 6% осужденных отбывали наказание за убийства.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что по состоянию на 1 июля в армию было мобилизовано 8,5 тыс. осужденных. Заместитель министра юстиции Евгений Пикалов заявил, что процесс продолжается без спада и пока не наблюдается спад в динамике.